Расширены электронные услуги ПФР для граждан, проживающих за границей

В «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР расширены услуги раздела для граждан, проживающих за границей, и выплату пенсии которым Пенсионный фонд осуществляет по месту их жительства за рубежом.

Если раньше в этом разделе живущие за рубежом российские пенсионеры могли заказать справку о размере назначенной пенсии и справку о фактически произведенных выплатах, то теперь по этим двум услугам доступен сервис информирования – то есть информацию о назначенной пенсии и фактических выплатах можно выводить на экран в режиме online.

Также в этом разделе теперь доступен сервис «О статусе направленных в ПФР документов», который позволяет отслеживать, на каком этапе находится рассмотрение отправленных в ПФР заявлений и документов.

Для справки: территориальные органы ПФР по Мурманской области выплачивают пенсию более 400 гражданам, проживающим за границей.

Напомним, что если пенсионер получает пенсию на территории Российской Федерации, справку о ее размере он может получить в уже привычном разделе Личного кабинета «Пенсии и социальные выплаты».

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации.



/ Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области /



