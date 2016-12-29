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29.12.2016 11:45

Расширены электронные услуги ПФР для граждан, проживающих за границей

В «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР расширены услуги раздела для граждан, проживающих за границей, и выплату пенсии которым Пенсионный фонд осуществляет по месту их жительства за рубежом.
Если раньше в этом разделе живущие за рубежом российские пенсионеры могли заказать справку о размере назначенной пенсии и справку о фактически произведенных выплатах, то теперь по этим двум услугам доступен сервис информирования – то есть информацию о назначенной пенсии и фактических выплатах можно выводить на экран в режиме online.
Также в этом разделе теперь доступен сервис «О статусе направленных в ПФР документов», который позволяет отслеживать, на каком этапе находится рассмотрение отправленных в ПФР заявлений и документов.
Для справки: территориальные органы ПФР по Мурманской области выплачивают пенсию более 400 гражданам, проживающим за границей.
Напомним, что если пенсионер получает пенсию на территории Российской Федерации, справку о ее размере он может получить в уже привычном разделе Личного кабинета «Пенсии и социальные выплаты».
Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации.


/ Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области /
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