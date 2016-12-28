В областном краеведческом музее в праздничные дни пройдет кинопоказ фильма об истории города Мурманска

3, 4 и 8 января в Мурманском областном краеведческом музее состоится кинопоказ фильма об истории города Мурманска.

Научно-популярный фильм «История Мурманска» расскажет о становлении и развитии столицы Заполярья: с чего начинался город, как развивался в 1920-1930-е годы, о героизме мурманчан в годы Великой отечественной войны 1941-1945 гг. и о послевоенном возрождении города. Фильм проиллюстрирован содержательными архивными и музейными фото- и видеоматериалами.



Расписание показов:



3 января - в 13.00 и 15.00.

4 января - в 13.00 и 15.00.

8 января - в 13.00 и 15.00.



Стоимость мероприятия по стоимости входной платы согласно прейскуранту музея.



Ждем Вас по адресу: проспект Ленина, д.90.



/ Мурманский областной краеведческий музей /



