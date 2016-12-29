Заполярные спасатели перейдут к работе в режиме повышенной готовности на период новогодних и рождественских праздников

Елена Ямаш.



На период новогодних и рождественских праздников, заполярные спасатели перейдут на режим повышенной готовности. Усиление - до 16 января. В это время, как правило, много пожаров. На треть больше, чем в обычные дни. Сейчас сотрудники МЧС проводят профилактические осмотры мест празднования, дополнительные инструктажи, беседы, тренировки по эвакуации. Все силы территориального и местных пожаро-спасательных гарнизонов к нештатным ситуациям - готовы.

Заместитель начальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Мурманской области Александр Попов: "Руководящий состав переведен на круглосуточное дежурство, инспекторский состав будет дежурить на местах, создан запас дополнительный средств и сил, таких, как ГСМ, запасных частей".