Флорбол набирает популярность в образовательных учреждениях Мурманской области

23-24 декабря 2016 в спортивном зале ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» прошли первые соревнования среди учащихся по флорболу в Мурманской области.



Флорбол – хоккей с мячом в зале на твердом покрытии пластиковым мячом и специальными клюшками. Флорбол - доступный и нетравмоопасный вид спорта. Игра в флорбол доступна для людей любого возраста и подготовки.



7 команд и 82 участника соревнований от 8 до 12 лет демонстрировали свое умение и навыки управляться клюшкой и мячом.



Игры проходили азартно и интересно. В результате с старшей возрастной группе на первом месте команда МБОУ СОШ№34 города Мурманска, на втором МБОУ города Мурманска «Кадетская школа города Мурманска», на третьем месте команда ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».



В младшей возрастной группе победителем стала команда МБОУ СОШ № 34 города Мурманска, на втором месте команда ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», третье место заняла команда МБОУ СОШ № 37 города Мурманска.



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