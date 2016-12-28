Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
28.12.2016 17:20

Флорбол набирает популярность в образовательных учреждениях Мурманской области

23-24 декабря 2016 в спортивном зале ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» прошли первые соревнования среди учащихся по флорболу в Мурманской области.

Флорбол – хоккей с мячом в зале на твердом покрытии пластиковым мячом и специальными клюшками. Флорбол - доступный и нетравмоопасный вид спорта. Игра в флорбол доступна для людей любого возраста и подготовки.

7 команд и 82 участника соревнований от 8 до 12 лет демонстрировали свое умение и навыки управляться клюшкой и мячом.

Игры проходили азартно и интересно. В результате с старшей возрастной группе на первом месте команда МБОУ СОШ№34 города Мурманска, на втором МБОУ города Мурманска «Кадетская школа города Мурманска», на третьем месте команда ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

В младшей возрастной группе победителем стала команда МБОУ СОШ № 34 города Мурманска, на втором месте команда ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», третье место заняла команда МБОУ СОШ № 37 города Мурманска.

/ ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия" /
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 60.86
Евро = 63.57
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.