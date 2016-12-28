Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
28.12.2016 16:45

Мурманская область – получатель субсидии на создание технопарка

По итогам конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2017 году из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на финансирование мероприятия 3.5 «Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся. Создание детского технопарка», проводимого Министерством образования и науки Российской Федерации  в рамках федеральной целевой программы «Развитие образования» на 2016-2020 годы, Мурманская область вошла в перечень субъектов Российской Федерации – получателей субсидии.
В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 16 декабря 2016 года № 629-ПП в регионе в 2017 году на базе государственного автономного учреждения дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» в 2017 году планируется открыть детский технопарк «Кванториум».
Целью создания детского технопарка «Кванториум» является обеспечение доступности качественного дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей для личностного и профессионального самоопределения обучающихся, развития современной образовательной среды. В детском технопарке «Кванториум» планируется пять направлений деятельности: Биоквантум, Робоквантум, Энерджиквантум, Геоквантум, Лазерквантум.
На максимально открытых пространствах в детском технопарке «Кванториум» с использованием современных инновационных решений будут функционировать: специализированный цех высокотехнологичного оборудования общего пользования (HiTech цех), специальные лаборатории для квантумов, лекторий, открытые и закрытые площадки для тестирования устройств и механизмов, лаборатория дошкольника; медиабиблиотека; зоны отдыха; консультационный центр педагогических работников.
Площадка детского технопарка «Кванториум», его оборудование может быть использованы для реализации дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей для обучающихся образовательных организаций региона, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, реализации программ подготовки Juniorskills/Worldskills, Планируется организация коллективного доступа и научно-технического творчества обучающихся, проведение публичных лекций, дней активного семейного отдыха, организация проектной и учебно-исследовательской, экспериментальной деятельности обучающихся. Будет продолжена работа по поддержке деятельности школьных научно-исследовательских обществ, созданы региональное конструкторское бюро, региональный исследовательский центр. Оборудование технопарка может быть использовано образовательными организациями региона для разработки и апробации инновационных проектов.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 60.86
Евро = 63.57
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.