Мурманская область – получатель субсидии на создание технопарка

По итогам конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2017 году из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на финансирование мероприятия 3.5 «Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся. Создание детского технопарка», проводимого Министерством образования и науки Российской Федерации в рамках федеральной целевой программы «Развитие образования» на 2016-2020 годы, Мурманская область вошла в перечень субъектов Российской Федерации – получателей субсидии.

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 16 декабря 2016 года № 629-ПП в регионе в 2017 году на базе государственного автономного учреждения дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» в 2017 году планируется открыть детский технопарк «Кванториум».

Целью создания детского технопарка «Кванториум» является обеспечение доступности качественного дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей для личностного и профессионального самоопределения обучающихся, развития современной образовательной среды. В детском технопарке «Кванториум» планируется пять направлений деятельности: Биоквантум, Робоквантум, Энерджиквантум, Геоквантум, Лазерквантум.

На максимально открытых пространствах в детском технопарке «Кванториум» с использованием современных инновационных решений будут функционировать: специализированный цех высокотехнологичного оборудования общего пользования (HiTech цех), специальные лаборатории для квантумов, лекторий, открытые и закрытые площадки для тестирования устройств и механизмов, лаборатория дошкольника; медиабиблиотека; зоны отдыха; консультационный центр педагогических работников.

Площадка детского технопарка «Кванториум», его оборудование может быть использованы для реализации дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей для обучающихся образовательных организаций региона, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, реализации программ подготовки Juniorskills/Worldskills, Планируется организация коллективного доступа и научно-технического творчества обучающихся, проведение публичных лекций, дней активного семейного отдыха, организация проектной и учебно-исследовательской, экспериментальной деятельности обучающихся. Будет продолжена работа по поддержке деятельности школьных научно-исследовательских обществ, созданы региональное конструкторское бюро, региональный исследовательский центр. Оборудование технопарка может быть использовано образовательными организациями региона для разработки и апробации инновационных проектов.



/ Министерство образования и науки Мурманской области /



