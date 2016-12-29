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29.12.2016 08:57

Штатив, полевой контроллер и спутниковая связь. Росреестр проводит административное обследование земельных участков в Мурманске

Любовь Дубова.


Штатив, полевой контроллер и спутниковая связь. Набор сотрудников Росреестра. Для обследования земельных участков в Мурманске. Мероприятия плановые. В зоне внимания на этот раз - спорткомплекс "Авангард". На территории несколько объектов, не только спортивного назначения. Специалисты определяют площадь - в помощь - навигационные системы, проверяют соблюдение земельного законодательства. За полтора года работы геодезисты исследовали пока только три процента от общего количества участков в регионе.
Государственный инспектор по использованию и охране земель Управления Росреестра по Мурманской области Илья Быков: "Здесь все открыто, все видно, сейчас ребята приблизительно установят, где должна быть граница земельного участка. А все остальное у нас в общем основная часть, я думаю, 95 процентов работы происходит в офисе. С работой по базам с направлением запросов".
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