В Заполярье в период новогодних и рождественских праздников все тревожные и специальные службы будут работать в усиленном режиме

Елена Ямаш.

В период новогодних и рождественских праздников все тревожные и специальные службы будут работать в усиленном режиме. Ежедневно от 20 до 26 машин скорой помощи планируют выезжать по вызовам. Со второго января пациентов начнут принимать стоматологии. 2, 4 и 6 до 15 часов - городские поликлиники. Что касается ночи с 31 на 1, - возле елок организуют дежурство бригад скорой медицинской помощи.

Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин: "Везде, где у нас массовое скопление людей, бригада скорой помощи у нас находится и в случае необходимости они окажут медицинскую помощь пострадавшим, если такие возникнут, в это время".