Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
29.12.2016 08:42

В Заполярье в период новогодних и рождественских праздников все тревожные и специальные службы будут работать в усиленном режиме

Елена Ямаш.

В период новогодних и рождественских праздников все тревожные и специальные службы будут работать в усиленном режиме. Ежедневно от 20 до 26 машин скорой помощи планируют выезжать по вызовам. Со второго января пациентов начнут принимать стоматологии. 2, 4 и 6 до 15 часов - городские поликлиники. Что касается ночи с 31 на 1, - возле елок организуют дежурство бригад скорой медицинской помощи.
Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин: "Везде, где у нас массовое скопление людей, бригада скорой помощи у нас находится и в случае необходимости они окажут медицинскую помощь пострадавшим, если такие возникнут, в это время".
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 60.67
Евро = 63.49
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.