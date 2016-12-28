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28.12.2016 16:35

В областной детско-юношеской библиотеке состоялась встреча клуба любителей чтения

В областной детско-юношеской библиотеке состоялась предновогодняя встреча клуба любителей чтения «Книжные бобры».

В последнее воскресенье уходящего года члены клуба собрались, чтобы обсудить книгу месяца - «Ночное кино» Мариши Пессл. «Ночное кино» - невероятно интригующий роман о загадочном кинорежиссере Станисласе Кордова, который вот уже много лет не снимает кино и не показывается на публике. Его поклонники не устают пересматривать те 13 фильмов, что он снял, и находить в них все новые и новые смыслы. Журналист Стивен Макгрет одержим стремлением доказать всему миру, что Кордова – сущий дьявол, и такой шанс ему предоставляется. Никто не знает, куда он его в итоге приведет. Книга стала настоящим бестселлером, о ней пишут, говорят и спорят.
Мнения читателей о книге разделились - кто-то считает, что массовая литература не несет в себе ничего положительного, бесполезна и тратить времени на нее не стоит, другие же высказали  мнение, что невозможно найти хорошую книгу, не перечитав перед этим множество массовой литературы.
Во второй части встречи ребята отметили Новый год, сыграли в «Литературный бум», отгадали литературных героев и получили новогодние книжные подарки.
 
/Мурманская областная детско-юношеская библиотека/
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