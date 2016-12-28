Мурманчане приняли участие в тематическом вечере «В гостях у Деда Мороза»

В Мурманской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих прошел тематический вечер «В гостях у Деда Мороза».

Постоянные читатели и партнеры библиотеки встретились, чтобы вместе подвести итоги уходящего года и пожелать друг другу счастья, радости и творческих успехов. Гости вечера приняли участие в представлении у елки, костюмированных конкурсах, шутках, розыгрышах и викторинах. Мурманчан поздравил Дед Мороз и вручил подарки. Украсили вечер мелодии знаменитых композиторов, посвященные самому любимому празднику - Новому году.



/Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих/