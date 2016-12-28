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28.12.2016 16:30

Мурманчане приняли участие в тематическом вечере «В гостях у Деда Мороза»

В Мурманской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих  прошел тематический вечер «В гостях у Деда Мороза».   

Постоянные читатели  и партнеры библиотеки встретились, чтобы вместе подвести итоги уходящего года и пожелать друг другу  счастья, радости и творческих успехов. Гости вечера приняли участие в представлении у елки, костюмированных  конкурсах, шутках, розыгрышах и викторинах. Мурманчан поздравил  Дед  Мороз и вручил подарки. Украсили вечер мелодии знаменитых композиторов, посвященные самому любимому празднику - Новому году.


/Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих/
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