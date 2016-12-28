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28.12.2016 16:10

О предоставлении отчетности о деятельности библиотек за 2016 год

В соответствии с приказом Росстата от 07.12.2016 № 764 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры» Комитет по культуре и искусству Мурманской области просит организовать подготовку отчетов в подведомственных учреждениях, осуществляющих библиотечную деятельность.

Обращаем внимание, что библиотеки, являющиеся структурными подразделениями иных муниципальных учреждений, например КДУ, также обязаны предоставлять отчетность о деятельности данных библиотек.  
С целью подготовки сводных данных о деятельности общедоступных библиотек Мурманской области необходимо направить в государственное областное бюджетное учреждение культуры «Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека» (далее – МГОУНБ) по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. С. Перовской, д. 21-а, кабинет № 311, научно-методический отдел, Гайдай Валентина Анатольевна, тел.: (8152)452815 следующие отчеты в печатном виде:
-  Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» за 2016 год     (форма № 6-НК);
-  Сводные сведения о городских общедоступных (публичных) библиотеках за 2016 год (форма № 6-НК);
- Сводные сведения о сельских общедоступных (публичных) библиотеках за 2016 год (форма № 6-НК);
- Сводные сведения о детских общедоступных (публичных) библиотеках за 2016 год (форма № 6-НК);
- «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках   системы Минкультуры России» за 2016 год;
- «Сведения о книжном фонде, изданном на языках народов Севера» на 01.01.2017 (приложение к форме № 6-НК).
Также необходимо предоставить в МГОУНБ согласно графику отчет о деятельности библиотечной системы (объединения), библиотеки; библиотеки в составе КДУ за 2016 год в печатном и электронном виде.
Форма отчета и график предоставления отчётности размещены на сайте Комитета  и на сайте МГОУНБ в разделе «Коллегам».
По вопросам заполнения форм отчётности следует обращаться в научно-методический отдел МГОУНБ по телефону: (8152)452815 или по адресу электронной почты: nmo@mgounb.ru.
В связи с возникшими проблемами технического и организационного характера информация о возможности заполнения форм отчётности в информационно-аналитической системе мониторинга, анализа и прогнозирования развития отрасли культура Мурманской области «БАРС.Web-мониторинг культуры» (далее – АИС БАРС) будет доведена  дополнительно в январе 2017 года. 

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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