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28.12.2016 15:50

В Североморске сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по факту причинения вреда здоровью

В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что в приемный покой был доставлен 48-летний мужчина с телесными повреждениями височно-затылочной области головы, множественными гематомами и кровоподтеками лица.

Прибывшие для выяснения обстоятельств полицейские в ходе беседы с потерпевшим установили, что вред его здоровью был причинен в квартире на улице Комсомольская, где он находился в качестве гостя. Ссора на почве личных неприязненных отношений у него возникла со знакомой хозяина жилья, находившейся в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские, опросив свидетелей происшествия, выяснили, что злоумышленница наносила потерпевшему удары ногами по голове. В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемая 1985 года рождения была задержана и доставлена в отдел полиции.

По факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью дознавателем МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальное наказание, предусмотренное за данное преступление, - лишение свободы на срок до 3 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной)
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