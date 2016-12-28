37 лет назад в Москве вступил в строй Олимпийский велотрек в Крылатском

Более чем за полгода до открытия Московской Олимпиады, 28 декабря 1979 года в Крылатском, недалеко от Гребного канала, был уже готов первый в СССР крытый велотрек. Это уникальное сооружение стало самым большим в мире олимпийским велодромом. Напоминающая гигантскую бабочку постройка отличается весьма изобретательным конструктивным решением. Здание велотрека имеет в плане форму эллипса. Его кровля – стальная мембрана, толщиной 4 мм, площадью 17,5 тыс. кв.м. К этому надо добавить не имеющее аналогов лиственничное покрытие трека и огромный запас чистого воздуха под куполом, постоянно обновляемый специальными установками. На трибунах 6 000 мест для зрителей. На треке проводятся все виды соревнований – от спринта до гонок за лидером. В соответствии с требованиями Международного Олимпийского комитета полотно трека имеет длину 333,33 м с углом наклона на виражах 42 градуса и ширину 10 м. Межтрековое пространство покрыто синтетическим ковром, похожим на траву. Оно является трансформирующимся и дает возможность использовать крытый зал также для соревнований по гимна Под трибунами размещаются раздевалки для спортсменов, судейские комнаты, помещения для велосипедов, радиотелефонный узел и АСУ. Для зрителей – просторные вестибюли, гардеробы, фойе. Специальные помещения отведены для администрации, обслуживающего персонала, ремонтных мастерских, складов. При треке есть также спортзалы для гимнастики, спортивных игр и силовой подготовки спортсменов; сауна, душевые и массажные, комната отдыха, медпункт. Кроме того на Крылатских холмах построена уникальная кольцевая дорога для велосипедных гонок.

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