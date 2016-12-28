Сотрудники мурмашинской ИК-16 поздравили подшефных детей с новогодними праздниками

Сотрудники исправительной колонии особого режима №16 посетили мурмашинский центр помощи детям «Журавушка» с приятной миссией. По традиции уже многих лет офицеры данного учреждения приезжают на праздники, стараются оказывать во всем посильную помощь Центру.

На днях в «Журавушке» проходил новогодний утренник, и ребята с нетерпением ждали своих шефов, ведь они никогда не приезжают с пустыми руками, а уж тем более - на Новый год. По обычаю, поздравив всех ребят с наступающими светлыми праздниками, желанные гости подарили новогодние подарки.

Ответное праздничное представление для шефов и гостей ребята подготовили, как и всегда, с большим старанием: показали красочную новогоднюю сценку, рассказывали стихи, исполнили зажигательный танец, преподнесли гостям трогательные сувениры и поделки, сделанные своими руками.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области