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28.12.2016 14:15

ОБ ДПС предупреждает о перекрытии движения в Мурманске на время проведения новогодних праздников

С целях обеспечения безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка во время проведения на территории города Мурманска праздничных новогодних мероприятий, посвященных встрече  Нового 2017 года и празднованию Рождества Христова  (06.01.2016 – 07.01.2016).

С 31 декабря до 01 января будет запрещено движение и парковка транспортных средств

-по ул. Ленинградской (от ул. Воровского до ул.Профсоюзов) с 00.00 31 декабря до 07:00 01 января;
-на площади перед зданием «ГДЦ «Меридиан», с 00.00 31 декабря до 07.00 01 января;
-по ул. Воровского (от ул. Коминтерна до пр. Ленина) с 23.00 31 декабря года до 07.00 01 января.

С 18.00 06 января до 06.00 07 января будет запрещено движение и парковка всех видов транспорта:

- по ул. Зеленой;
-по пер. Терскому (от ул. Карла Либкнехта до дома № 6 по ул. Пищевиков);
-по Верхне-Ростинскому шоссе (от Спасо-Преображенского Морского кафедрального собора до пр.Г.Североморцев);
-по ул. Торцева.

На указанных участках дорог будут выставлены временные дорожные знаки и посты регулирования дорожного движения.
Во избежание недоразумений просим жителей областного центра и гостей столицы убрать свой автотранспорт с освобождаемых для проведения мероприятий мест, планировать маршруты передвижения и посещения праздничных мероприятий с учетом вышеуказанных ограничений и, по возможности, предпочесть общественный транспорт.
Напоминаем о недопустимости управления автомобилем в нетрезвом виде и необходимости соблюдения мер дорожной безопасности в дни новогодних праздников.

ОБ ДПС поздравляет мурманчан и гостей северной столицы с наступающим Новым годом и желает безопасных дорог!
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