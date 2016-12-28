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28.12.2016 14:00

Прокуратурой города Апатиты выявлены нарушения по своевременной очистке кровель зданий от снега и наледи

Прокуратурой города Апатиты проведена проверка исполнения законодательства об обеспечении безопасности жизни и здоровья граждан.

По результатам проверки выявлены нарушения требований жилищного законодательства в деятельности некоторых управляющих компаний, а именно пункта 4.2.5 Правил благоустройства и санитарного содержания территории городского округа города Апатиты, утвержденных решением Совета депутатов муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией от 25 декабря 2012 года № 688, согласно которому в зимнее время должна быть организована своевременная очистка кровель зданий от снега, наледи и сосулек.
По итогам проверки прокуратурой города возбуждено 3 дела об административном правонарушении по статье 2 Закона Мурманской области от 06 июня 2003 года № 401-01-ЗМО «Об административных правонарушениях» в отношении руководителей вышеуказанных организаций. Материалы административных правонарушений направлены в административную комиссию Администрации города Апатиты для рассмотрения.
Рассмотрение актов прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры города.

Прокуратура Мурманской области
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