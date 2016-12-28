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28.12.2016 14:45

В храме при ревдинской колонии прошла первая совместная служба

В православном храме Святых Царственных мучеников при исправительной колонии строгого режима № 23 поселка Ревда впервые состоялась служба Божественной литургии, на которой вместе молились осужденные и сотрудники учреждения.

Службу совершали иерей Роман (Новрузов), который является также помощником начальника регионального УФСИН по организации работы с верующими, и иеромонах Афанасий (Морозов).
У многих может возникнуть вопрос, для чего идти на службу в церковь, находящуюся в колонии, если сотрудник в свободное время может пойти в храм на воле? Но, по мнению отца Романа, мы забываем о трудностях «первого шага». Часто люди поглощены мыслями о насущных проблемах и делах обыденной жизни, а к вере относятся сочувственно и считают, что этого достаточно.
-Приглашая на Литургию в церковь, мы решили помочь многим сделать первый шаг и прочувствовать духовность этого события. Для некоторых сотрудников это был первый опыт участия в таинствах и богослужениях православной церкви,- пояснил о. Роман.
По словам священнослужителя, во время Литургии присутствовало ощущение редкого духовного единения. Люди, пришедшие в храм, независимо от их нынешнего общественного положения, проникновенно внимали словам Священного писания, и они совершенно отстранились от того, что храм находится в колонии. 

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области
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