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28.12.2016 13:00

Мурманчанка осуждена за три особо тяжких преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств

Ленинским районным судом г. Мурманска оглашен приговор в отношении мурманчанки, 1992 г.р., обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ и преступления, предусмотренного ч.3 ст.228 УК РФ.

В ходе предварительного и судебного следствия установлено, что она в августе 2016 года на территории Ленинского административного округа г. Мурманска совершила два незаконных сбыта наркотических средств, в крупном размере, а также незаконно приобрела и хранила без цели сбыта наркотические средства, в особо крупном размере.
Суд, с учетом заключения государственного обвинения, принимая во внимание привлечение к уголовной ответственности впервые, назначил девушке наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкциями ч.4 ст.228.1 и ч.3 ст.228 УК РФ.
Приговором суда по совокупности преступлений обвиняемой назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Прокуратура Мурманской области
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