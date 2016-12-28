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28.12.2016 12:30

В МГТУ прошел противопожарный инструктаж

Студентам и курсантам напомнили основные положения правил противопожарного режима в стенах университета, а также дали инструкции на случай возникновения возгорания.

О профилактике пожарной безопасности говорили сегодня в Мурманском государственном техническом университете. Инструктивное занятие посетили студенты и курсанты МГТУ, проживающие в университетских общежитиях.
По словам начальника Управления материально-технического обеспечения МГТУ Александра Ивановича Воропая, в последнее время участились случаи рискованного поведения среди студентов и курсантов, которые не задумываются о своей безопасности в стенах общежития.
Самое распространенное нарушение правил пожарной безопасности, как сообщил Александр Иванович – это одновременное использование сразу нескольких электрических приборов, подключенных к сети. Сейчас администрация университета оформляет список тех приборов, которые можно будет использовать в спальных помещениях, добавил начальник Управления.
После краткого изложения основных положений Правил противопожарного режима в ФГБОУ ВО "МГТУ", собравшимся напомнили о приемах и правилах безопасного поведения на пожаре, порядке использования средств защиты органов дыхания, поручных средств и средств тушения пожара, а также о способах безопасной эвакуации людей из задымленных помещений.
Во время своего выступления Александр Иванович Воропай отметил, что подобные сегодняшнему собрания будут проводиться регулярно.

Пресс-служба МГТУ
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