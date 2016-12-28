Они первыми приходят на помощь на суше и на море. В профессиональный праздник награды получили морские спасатели

Светлана Деменева.

День спасателя как профессиональный праздник отмечают те, кто помогает нашим судам в море - морские спасатели. Благодарности от главы региона и ведомственные награды получили экипажи отряда.

Спасатель "Стахановец" сейчас в ремонте. На рейде рядом еще 4. Один из них - "Микула" - рано утром вернулся из очередного патрульного рейса. Длятся они по-разному. Но обязательно в зоне, где присутствует наши моряки. Круглый год.

Первый заместитель руководителя ФГБУ "Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ" Федерального агентства по Росрыболовству РФ Сергей Синцов: "Баренцево море не остается никогда - круглый год спасатели работают. Баренцево, Норвежское, Карское, море Лаптевых".

Несколько человек "Микулы" получили грамоты от главы региона. За то, что оказали помощь норвежскому танкеру, сняв намотку с винтов. Здесь быструю и грамотную работу сделали водолазы, которыми руководил самый опытный специалист Игорь Кац.

Главный водолазный специалист ФГБУ "Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ" Федерального агентства по рыболовству РФ Игорь Кац: "Судно не имеет хода при приближении к берегу - танкер касается грунта, со скалами, и так далее грозило попаданием топлива на береговую, морскую часть. Экология нарушается капитально".

18 аварийных ситуаций было в море в этом году. Зима - самый опасный сезон. Капитан Гуз за свою практику и не помнит сколько раз получал сигналы SOS.

Капитан ФГБУ "Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ" Федерального агентства по рыболовству РФ Геннадий Гуз: "Да, в общем-то, каждый рейс. Вот сейчас "Микула" вернулся - он спал и ночевал в море".

Флот стареет, аварийных ситуаций становится все больше. Хотя, и есть специальная служба у спасателей, которая следит за состоянием судов, которые выходят в море. Плюс человеческий фактор.

Начальник отдела ФГБУ "Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ" Федерального агентства по рыболовству РФ Михаил Якушик: "Из всех бед, которые встречаются на флоте, прежде всего, это пожар, технического характера, ну и взрывы бывают".

Свой профессиональный праздник, большинство морских спасателей встречают на вахте. Сегодня в рейс уходит судно - спасатель "Мурманрыбвод", а в Барнецевом море патрулирует "Пурга".





