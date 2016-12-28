Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
28.12.2016 12:00

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информирует о работе дорожных служб и транспортных предприятий в период праздников

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информирует о работе дорожных служб и транспортных предприятий в период новогодних и рождественских праздников.

Дорожная деятельность:

1-8 января дорожные службы будут работать круглосуточно. 

Полную информацию об условиях проезда по региональным автодорогам и федеральной автодороге Р-21 «Кола»  можно будет получить круглосуточно по телефонам диспетчерской службы Мурманскавтодора: (8152) 21-40-70, 25-08-08.

Информация по закрытию проезда и состоянию автодорог будет оперативно размещается на сайте Мурманскавтодора в разделе «Информация о закрытии дорог». 
            
Транспортное обслуживание:

Новогодняя ночь – транспортное обслуживание населения в Мурманске будет осуществляться троллейбусами маршрутов №4, №6 и автобусами маршрута №18 ( 6 единиц транспорта по каждому маршруту). Расписание движения размещено на официальном сайте АО «Электротранспорт» в разделе «Новости»

1-8 января – режим работы ПАО «Мурманскавтотранс» (транспортное обслуживание населения на регулярных муниципальных и межмуниципальных автобусных маршрутах): по расписанию выходного дня. Подробная информация насайте.

1-8 января – режим работы АО «Электротранспорт» (транспортное обслуживание населения на маршрутах Мурманска): по расписанию выходного дня. Подробная информация на сайте.

/ Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области /
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 60.86
Евро = 63.57
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.