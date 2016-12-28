Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информирует о работе дорожных служб и транспортных предприятий в период праздников

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информирует о работе дорожных служб и транспортных предприятий в период новогодних и рождественских праздников.

Дорожная деятельность:

1-8 января дорожные службы будут работать круглосуточно.

Полную информацию об условиях проезда по региональным автодорогам и федеральной автодороге Р-21 «Кола» можно будет получить круглосуточно по телефонам диспетчерской службы Мурманскавтодора: (8152) 21-40-70, 25-08-08.

Информация по закрытию проезда и состоянию автодорог будет оперативно размещается на сайте Мурманскавтодора в разделе «Информация о закрытии дорог».



Транспортное обслуживание:

Новогодняя ночь – транспортное обслуживание населения в Мурманске будет осуществляться троллейбусами маршрутов №4, №6 и автобусами маршрута №18 ( 6 единиц транспорта по каждому маршруту). Расписание движения размещено на официальном сайте АО «Электротранспорт» в разделе «Новости»

1-8 января – режим работы ПАО «Мурманскавтотранс» (транспортное обслуживание населения на регулярных муниципальных и межмуниципальных автобусных маршрутах): по расписанию выходного дня. Подробная информация насайте.

1-8 января – режим работы АО «Электротранспорт» (транспортное обслуживание населения на маршрутах Мурманска): по расписанию выходного дня. Подробная информация на сайте.

/ Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области /