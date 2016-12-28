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28.12.2016 11:30

Жителю Мурманска предъявлено обвинение в сбыте поддельных пятитысячных купюр

В конце лета текущего года в полицию Мурманска стали поступать обращения от сотрудников банковских организаций по фактам выявления ими поддельных пятитысячных купюр. Денежные средства были изъяты сотрудниками полиции и направлены на экспертизу, в ходе которой эксперты-криминалисты установили, что все купюры изготовлены одинаковым способом.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Мурманску было установлено, что распространением фальшивых денежных средств занимается ранее судимый житель областного центра 1978 года рождения.

В ходе мероприятий злоумышленник был задержан полицейскими в поселке Зеленоборский на автомобиле. При себе он имел 18 поддельных купюр, которые он вез в Мурманск для распространения на территории города.

Он признался в совершении противоправного деяния и рассказал, что по пути в Мурманск он успел сбыть две фальшивые пятитысячные купюры на территории Республики Карелия.

По данному факту в отношении жителя Мурманска следственной частью следственного управления УМВД России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Злоумышленнику предъявлено обвинение в незаконном сбыте поддельных денежных средств. В ходе следственных действий он признался еще в 7 фактах сбыта фальшивых купюр той же серии, которые он совершил до момента задержания полицейскими.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. В настоящее время обвиняемый находится под арестом.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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