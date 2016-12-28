В Заполярье подвели итоги финальных соревнований по баскетболу среди юношей

В соответствии с планом работы Министерства образования и науки Мурманской области при участии Мурманского регионального отделения ОГФСО «Юность России» 23 декабря 2016 года в ГАПОУ МО «Мурманский медицинский колледж» состоялись финальные соревнования по баскетболу среди юношей в зачет 53 Спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций Мурманской области.

В финальных соревнованиях приняли участие команды - победительницы зональных этапов из ГАПОУ МО «Мончегорский политехнический колледж», ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» и ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж».

Победила команда Мончегорского политехнического колледжа, второе место заняла команда Кандалакшского индустриального колледжа, третье - Мурманского индустриального колледжа.

Всего в зональных и финальных соревнованиях по баскетболу среди юношей приняли участие 80 студентов профессиональных образовательных организаций Мурманской области

Министерство образования и науки Мурманской области