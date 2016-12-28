Мурманский следственный изолятор открыл двери для родственников осуждённых

В преддверии новогодних праздников сотрудники следственного изолятора № 1 г. Мурманска организовали очередную встречу родственников осужденных отряда хозяйственного обслуживания данного учреждения с их родными и близкими.

Открывая мероприятие, сотрудники отдела по воспитательной работе рассказали гостям учреждения о материально-бытовом обеспечении осужденных и ответили на интересующие вопросы.

В основном граждан интересовали темы, касающиеся возможности предоставления отпуска с выездом за пределы учреждения, процедуры условно-досрочного освобождения, замены оставшегося срока более мягким видом наказания, перевода в колонию-поселение, и др. Вопросы, требующие индивидуальной консультации, были разъяснены во время личного приёма.

Гостей следственного изолятора провели по помещениям отряда хозяйственного обслуживания: комнатам для проживания и отдыха, спортивному залу, комнате для приема пищи. Побывали родственники осуждённых и в православной часовне.

Закончился «День открытых дверей» по традиции чаепитием, во время которого пришедшие на встречу мурманчане смогли пообщаться в неформальной обстановке со своими осужденными родственниками.



Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области