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28.12.2016 11:00

Мурманский следственный изолятор открыл двери для родственников осуждённых

В преддверии новогодних праздников сотрудники следственного изолятора № 1 г. Мурманска организовали очередную встречу родственников осужденных отряда хозяйственного обслуживания данного учреждения с их родными и близкими.

Открывая мероприятие, сотрудники отдела по воспитательной работе рассказали гостям учреждения о материально-бытовом обеспечении осужденных и ответили на интересующие вопросы.
В основном граждан интересовали темы, касающиеся возможности предоставления отпуска с выездом за пределы учреждения, процедуры условно-досрочного освобождения, замены оставшегося срока более мягким видом наказания, перевода в колонию-поселение, и др. Вопросы, требующие индивидуальной консультации, были разъяснены во время личного приёма.
Гостей следственного изолятора провели по помещениям отряда хозяйственного обслуживания: комнатам для проживания и отдыха, спортивному залу, комнате для приема пищи. Побывали родственники осуждённых и в православной часовне.
Закончился «День открытых дверей» по традиции чаепитием, во время которого пришедшие на встречу мурманчане смогли пообщаться в неформальной обстановке со своими осужденными родственниками. 


Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области
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