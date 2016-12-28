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28.12.2016 09:45

В Кандалакше полицейскими задержан водитель микроавтобуса, перевозивший пассажиров в состоянии алкогольного опьянения

При проведении рейда 25 декабря 2016 года, инспекторами ДПС МО МВД России «Кандалакшский» был остановлен микроавтобус, водитель которого осуществлял заказную перевозку пассажиров из г. Кандалакша в г. Мурманск.

При проверке документов сотрудниками полиции был выявлен ряд нарушений действующего законодательства РФ,в том числе отсутствие разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси и установка трех дополнительных сидений, не отвечающих требованиям безопасности дорожного движения и не соответствующих конструкции транспортного средства.

При разбирательстве было установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. На момент остановки в салоне находилось четыре пассажира.

В отношении водителя возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, готовятся материалы, необходимые для прекращения регистрации (аннулирования) транспортного средства.

Сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Кандалакшский» в отношении собственника транспортного средства составлен административный материал за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УГИБДД УМВД России по Мурманской области)
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