Начальник отдела развития туризма Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Анна Попова — сегодня гость дневного эфира «Радио России - Мурманск»

Ирина Елизарова.

Приближаются новогодние праздники. Чем заняться, если вы не уезжаете из Мурманской области? Об этом расскажем сегодня в программе «Факты и комментарии» на «Радио России - Мурманск». Речь пойдёт о туристических возможностях Мурманской области. На вопросы радиослушателей ответит начальник отдела развития туризма Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Анна Попова.

Передачу можно послушать традиционно по проводному радио, а также в FM-диапазоне - в Мурманске на частоте 107,4 FM. Кроме того, на нашем сайте — murman.tv - будет вестись видеотрансляция эфира. Она будет доступна во вкладке — онлайн-радио. Вы можете принять участие в разговоре, задавая вопросы по телефону: 685-225. Передача начнется на волнах «Радио России - Мурманск» сегодня в 13 часов 10 минут.





