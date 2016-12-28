"Век Мурманска". 2015 год

2015 год. 17 января в морском порту Мурманск состоялась торжественная церемония открытия пирса дальних линий. Таким образом завершился первый этап проекта «Арктическая гавань». Параметры пирса после реконструкции изменились значительно. Он стал длиннее на 59 и шире почти на 6 метров. Реализация проекта «Арктическая гавань» должна обеспечить увеличение заходов в порт Мурманск иностранных круизных судов с 6 до 70 в год. Именно к этому пирсу через несколько месяцев, в мае, а затем в июне пришвартуется самый крупный в мире мурманский барк «Седов». Его заходы, а также приход в Мурманск его собратьев – барка «Крузенштерн» и парусника «Мир» станут яркими событиями 2015 года.

20 февраля в Мурманске открылась уникальная выставка «Парад Победы на Красной Площади 24 июня 1945 года» из фондов Государственного Исторического музея. Она была посвящена 70-летию Победы советского народа над фашизмом во Второй мировой войне. Экспозиция рассказывала о заключительных днях войны, о подготовке к параду, о людях, которые в нём участвовали – тех, кто шел в составе сводных полков 10-ти фронтов, кто стоял на трибуне Мавзолея, был гостем парада. Главное место на выставке отдано людям, принимавшим непосредственное участие в Параде. Это фотографии, личные вещи маршалов (Жукова, Рокоссовского, Мерецкова и других), офицеров, рядовых солдат. Выставка вызвала огромный интерес мурманчан.

16 апреля в официальный прокат в России вышел новый и не совсем обычный фильм – «Территория», по роману писателя и геолога Олега Куваева. Но ещё до выхода картины на большой экран, её смогли увидеть жители нескольких российских городов. Символично, что предпремьерное турне фильма по российским городам началось именно в столице Кольского Заполярья. В феврале 2015 года состоялась громкая премьера фильма «Левиафан».

11 апреля большим международным концертом хоров в Мурманске открылся Международный культурный фестиваль «Птица Баренц». Участниками этого необычного концерта стали Сейта-хор из Рованием, хор «Крещендо» из Киркенеса, камерный хор «Амадеус» Мурманского колледжа искусств и – самый маленький - мурманский проект «The Хор». Не случайно, что большой международный фестиваль открылся именно совместным выступлением хоров. Идея единения заложена в самой природе этого вида искусства. Фестиваль «Птица Баренц» - это продолжение привычных всем нам Дней культуры отдельных скандинавских стран и Финляндии, а также Дней культуры Северных стран, которые проводились у нас в последние годы.

В мае на стапеле «А» Балтийского завода состоялась торжественная церемония закладки первого серийного атомного ледокола проекта 22220. Контракт на строительство двух серийных атомных ледоколов этого проекта был заключен между ООО «Балтийский завод-Судостроение» и госкорпорацией «Росатом» в мае 2014 года. Его стоимость составила почти 85 млрд рублей. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун, подчеркнула, что начало строительства новых мощных ледоколов – это очередной шаг в развитии Арктической зоны РФ: «На наших глазах рождается будущее России, российской Арктики. И мне как главе Мурманской области радостно осознавать, что в этом будущем нашему региону, «родному дому» атомного ледокольного флота, отведено особое место. Строящийся атомоход обещает быть могучим, опережающим свое время и, несомненно, весомым аргументом в защиту права России на особую роль в освоении богатств Арктики».

12 октября отмечался ещё один юбилей - вековой юбилей станции Мурманск.

И в заключение об одном рекорде. В 2015 году российское надводное судно в сотый раз покорило Северный полюс. Рекорд поставил атомоход «50 лет Победы», совершавший седьмой круизный рейс к макушке планеты. Знаменательно, что сотое достижение вершины. Земли произошло ровно за сутки до 17 августа, исторической даты первого покорения Северного полюса в 1977 году атомоходом «Арктика». Произошло это на восьмые сутки похода, в 4.00 по московскому времени. На этот раз судно вышло из Мурманска 11 августа и достигло полюса всего за 99 часов.

