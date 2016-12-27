"Век Мурманска". 2014 год

Арест в Сенегале мурманского траулера «Олег Найдёнов» омрачил жителям Мурманска начало нового, 2014 года. Судно, владельцем которого являлась мурманская компания «Феникс», было задержано 3 января в 46 милях от побережья Гвинеи-Бисау. С разрешения властей Гвинеи россияне ловили в ее территориальных водах рыбу. Там судно было остановлено военным кораблем под флагом Сенегала. На борт судна высадились четверо вооруженных военных и предложили капитану проследовать к ним на корабль. Когда капитан отказался, военные заковали его в наручники и заперли в радиорубке. Помимо капитана, ушибы и травмы в результате стычки с сенегальцами получили и другие члены экипажа. Судно было отконвоировано в военный порт Даккара. Траулер будет освобождён только 22 января, после сложных переговоров. А через год, 15 апреля 2015 года судно затонет - в результате пожара, возникшего в машинном отделении.

25 января в Мурманском художественном музее состоялась церемония открытия Года культуры в Мурманской области. Региональный план проведения года культуры включал более 40 различных мероприятий. План этот был не только выполнен, но даже и перевыполнен. В день старта года культуры в художественном музее открылась выставка «Романтическая Россия», на которой была представлена живопись и графика XIX века из собрания Тверской областной картинной галереи. Также начала свою работу интернет-студия областного художественного музея, которая даёт возможность побывать на сайте любого музея мира. Свои лучшие представления показали Мурманский областной драматический театр, театр Северного флота, Мурманский областной театр кукол, с концертными программами выступили артисты филармонии и Мурманского колледжа искусств. Сотрудники музея проводили занимательные экскурсии по выставке «Удивительный мир старинных кукол». Северяне активно принимали участие в познавательной викторине «Спорт в изобразительном искусстве», посвященной зимней Олимпиаде «Сочи-2014».

16 февраля в Мурманском морском рыбном состоялась торжественная встреча первой мойвы.

В начале марта из олимпийского Сочи вернулись мурманские участники Детского сводного хора России. Свидетелями их выступления на церемонии закрытия стали миллионы зрителей по всему миру.

В это время, как мы все помним, разгорались события в Крыму, вызвавшие у мурманчан самый горячий отклик. 11 марта в Мурманске прошел митинг солидарности с русскоязычным населением Украины и Крыма. На площади у Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова собралось более пяти тысяч северян. Митинг организовало Мурманское региональное отделение Народного фронта «За Россию». В знак поддержки крымчанам на улицы Мурманска вышел необычный троллейбус - с символами единства Мурманска и Севастополя и надписью «Города-герои, города-братья!» на бортах. Буквально в течение 5 дней был разработан эскиз и изготовлены виниловые наклейки, которые наносятся на троллейбус. Работы были выполнены в рекордно короткий срок. На призыв о помощи севастопольцам откликнулись тысячи мурманчан. Был создан «Благотворительный фонда помощи Севастополю», к 17 марта на его счета поступило более полутора миллионов рублей. Мурманск стал первым среди муниципалитетов России, оказавших помощь непокорённым жителям Крыма.

1 апреля 2014 года вновь зазвучали в эфире позывные радиостанции «Атлантика». Почти 40 лет, с 1965 по 2004 год, эта программа для моряков и рыбаков Северного бассейна регулярно выходила в эфир из студии Мурманского областного радио. Моряки-мурманчане, находясь в рейсе, могли слышать не только новости с родной земли, но и звуковые письма родных и близких. В 2004 году вещание «Атлантики» прекратилось. И вместе с ней ушло из жизни нашего края что-то очень важное – ощущение неразрывного единства берега и флота, живой голос Мурмана, звучащий во всех уголках Мирового океана. Поэтому возобновление вещания радиостанции «Атлантика» после долгого перерыва было очень тепло встречено и моряками, и рыбопромышленниками, и властью области.

12 апреля в Мурманске впервые прошёл тотальный диктант. Попробовать свои силы и оценить собственную грамотность в Мурманский технический университет, преподаватели которого стали инициаторами проведения тотального диктанта в Заполярье, пришли 220 человек. Организаторы не ожидали такого интереса к акции и были приятно удивлены. Тотальный диктант в Мурманске превратился в настоящий праздник русского языка.



