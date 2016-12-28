Пациентов травматологического отделения мурманской городской больницы посетили Дед Мороз и Снегурочка

Любовь Дубова.

Приближающийся Новый год - время чудес и подарков. К пациентам травматологического отделения мурманской городской больницы пришли Дед Мороз и Снегурочка. Вместе с ними ребята сыграли в "Угадай мелодию", украсили дерево - звездочками - с пожеланиями. Главное из которых - поскорее выздороветь и оказаться дома. Устроить детям такой праздник - инициатива сторонников партии "Единая Россия". Многие маленькие пациенты, к сожалению, Новый год встретят в стенах стационара. А потому им так важны положительные эмоции.

Председатель регионального координационного совета сторонников регионального отделения партии "Единая Россия" Юлия Величко: "Мы решили немного украсить то время, когда они находятся в больнице. Подарить им частичку совей души, тепла и поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать скорейшего выздоровления, чтобы больше не падали и ничего себе не ломали".