Мурманские полицейские задержали мошенников в Вологде

Алексей Елкин.

В Вологде мурманские полицейские задержали двух мошенников. Осенью злоумышленники обманули северянку старшего возраста. Она отдала им больше двух с половиной миллионов рублей. Средства сняла со счета. Его просили "обнулить", чтобы "некто" перечислил деньги для двух незнакомцев, у которых не было российских паспортов. Итог - доверчивая мурманчанка сбережения оставила у них в машине, и пошла в банк, для, якобы, перевода.

Начальник уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД России по г. Мурманску Павел Каргин: "Были установлены 2 жителя Ставропольского края. Которые были задержаны в г. Вологда за аналогичные преступления. В настоящее время данные граждане этапированы в г. Мурманск. В настоящее время находятся в следственном изоляторе г. Мурманска".







