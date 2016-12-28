Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
28.12.2016 09:05

Мурманские полицейские задержали мошенников в Вологде

Алексей Елкин.

В Вологде мурманские полицейские задержали двух мошенников. Осенью злоумышленники обманули северянку старшего возраста. Она отдала им больше двух с половиной миллионов рублей. Средства сняла со счета. Его просили "обнулить", чтобы "некто" перечислил деньги для двух незнакомцев, у которых не было российских паспортов. Итог - доверчивая мурманчанка сбережения оставила у них в машине, и пошла в банк, для, якобы, перевода.
Начальник уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД России по г. Мурманску Павел Каргин: "Были установлены 2 жителя Ставропольского края. Которые были задержаны в г. Вологда за аналогичные преступления. В настоящее время данные граждане этапированы в г. Мурманск. В настоящее время находятся в следственном изоляторе г. Мурманска".



← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 60.86
Евро = 63.57
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.