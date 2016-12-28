В министерстве образования Мурманской области состоялся финал конкурсов монографий и научных работ молодых ученых

Анастасия Ярославская.

Традиционно в преддверии Нового года в минобразовании - финал конкурсов монографий и научных работ молодых ученых. Участников - 50. Студенты, аспиранты, сотрудники научных учреждений и вузов. Одиннадцать из них получили премии. От имени главы региона. Вручила заместитель губернатора Инна Погребняк. Формальных требований к конкурсантам было немного. Ключевые - возраст и желание внести вклад в социально-экономическое и инновационное развитие Мурманской области. Организаторы отметили - все проекты имеют право на прикладное применение.

И.о. начальника отдела профессионального образования и науки министерства образования Мурманской области Татьяна Ларина: "В этом году, к сожалению, мы отметили тенденцию некоторого снижения. В первую очередь связано с тем, что у нас уменьшилось количество вузов на территории субъекта. И это, конечно, имеет значение. Но мы надеемся, что наши два крупных вуза МАГУ и МГТУ на следующий год обязательно обеспечат полноценное участие студентов. Студенты будут участвовать не только по традиционным направлениям, может, будут какие-то новые направления в их работах".





