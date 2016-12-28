Благодарности от главы региона и ведомственные награды получили участники Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Росрыболовства

Светлана Деменева.

Несколько человек судна "Микула" оказали помощь норвежскому танкеру. Сняли намотку с винтов. Быструю и грамотную работу провели водолазы. Всего в этом году в море произошло 18 аварийных ситуаций. Зима - самый опасный сезон. Флот стареет, и чрезвычайных ситуаций - все больше. Хотя и при наличии новых кораблей, - аварийно-спасательная служба необходима.

Первый заместитель руководителя ФГБУ "Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ" Федерального агентства по Росрыболовству РФ Сергей Синцов: "Баренцево море не остается никогда - круглый год спасатели работают. Баренцево, Норвежское, Карское, море Лаптевых".







