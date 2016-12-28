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28.12.2016 08:42

В дни новогодних каникул в Мурманске начали работать зимние оздоровительные лагеря

Анастасия Русинова.

Старт работы зимних оздоровительных лагерей. В Мурманске - на базе одиннадцати школ и гимназий. Программы - для самых активных, подвижных и любознательных школьников. В спортзалах - игры, эстафеты и соревнования. На школьных сценах - фестивали танцев, театральные постановки. В классах - творческие лаборатории. Двухразовое питание, с включением в меню овощей и фруктов, - обязательно. Оздоровительные лагеря ждут больше тысячи школьников.
Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних комитета по образованию администрации г. Мурманска Людмила Ананьина: "Ппять дней они не находятся дома перед компьютером. Посмотрите, какие мероприятия с ними проводятся: и тропическая купальня, и воспитывающие, и развивающие, это, и художественный музей, и театры наши, кукольный театр, различные выставки наши. Родители очень заинтересованы в этих лагерях, у нас проблем с местами вообще нет".
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