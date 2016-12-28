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28.12.2016 08:35

Тесное взаимодействие и общие цели. В региональной приемной Дмитрия Медведева общественники и депутаты встретились в неформальной обстановке

Любовь Дубова.

Встреча депутатов Мурманской областной Думы с общественниками. В региональной приемной Дмитрия Медведева - подведение итогов уходящего года. Вручение представителям молодежных и ветеранских организаций - благодарностей. Активисты помогают в реализации партийных проектов, они - участники всех рейдов, проводят и приемы северян. Совместную работу депутаты и общественники продолжат и в следующем году.
Руководитель региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Д. А. Медведева, председатель комитета по вопросам местного самоуправления Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Юрий Шадрин: "Что общественники - это люди смелые, честные и которые владеют широким спектром информации, который идет именно снизу изнутри. В этой связи мы, как региональная общественная приемная, стараемся по максимуму взаимодействовать".


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