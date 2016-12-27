Знаменательное событие на Северном флоте. "Спасатель Кононенко" отныне в строю военно-морского спасотряда

Алексей Котович.

На суше и на море - они первыми приходят на помощь. Сегодня в России - День спасателя. Радостное и волнительное событие на Северном флоте. В этот праздничный день поднят флаг поисково-спасательных судов ВМФ на многофункциональном модульном катере "Спасатель Кононенко".

Быть достойными памяти старших поколений спасателей - с таким призывом обратился к подчиненным командующий Северным флотом Николай Евменов. Капитан первого ранга Юрий Кононенко - яркий образец моряка всего себя отдававшего любимому делу.

Общий стаж в аварийно-спасательной службе у Юрия Кононенко - более 30 лет. Он возглавлял аварийно-спасательную службу Северного флота с 74 по 88 год. Под его непосредственным руководством отрабатывались приемы подводно-технических работ и осваивались новые спасательные суда и обитаемые подводные аппараты.

В числе участников церемонии - члены семьи капитана первого ранга. Вдова, Зоя Федоровна - стала крестной судна. Дети вспоминают об отце, как об очень увлеченном человеке. Настоящем профессионале.

Дочь Юрия Кононенко Наталья Гарель: "Для него было смыслом жизни - служба, быть нужным, в трудную минуту помогать. И люди, когда он ушел - они вспоминали о нем таким образом".

Подобный многофункциональный катер - первый на Северном флоте.

Командующий Северным флотом Николай Евменов: "Спасатели в хорошую погоду в море не ходят - они ходят, когда запредельный ветер, когда жизни человека угрожает опасность. Вот тогда идут спасатели. Нашим спасателям - отработать на Черном море - нормально, без потерь. И вернуться продолжать сюда свою службу. А катеру, семь футов под килем и многих миль".

Особенность проекта в том, что в место дислокации доставляется модулями - и собирается на месте, как конструктор. Предназначен для выполнения поисковых, аварийно-спасательных работ и подводно-технических работ на открытых рейдах и в гаванях, в том числе, для обеспечения водолазных спусков.

Капитан многофункционального катера "Спасатель Кононенко" Константин Хомяков: "Ходовые качества у судна хорошие - что подтвердили госиспытания. Выходили из Кольского залива на Кильдинский плес. В море было до 3 баллов. Все штатно отработали. Стоит современная система навигации, картография, радар хороший, связь неплохая. Все, что требуется для нормального выполнения своих задач".

С подъемом флага судно официально вошло в состав аварийно-спасательного отряда Северного флота. Имя катеру присвоено в соответствии с приказом Главнокомандующего Военно-морским флотом России от 1-го декабря. Церемонию же приурочили к профессиональному празднику.