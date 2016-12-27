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27.12.2016 19:05

В областном центре обсудили ситуацию на рынке труда Заполярья и задолженность предприятий и организаций региона перед своими работниками

Елена Ямаш.

Ситуацию на рынке труда, задолженность предприятий перед сотрудниками - обсудили специалисты межведомственной комиссии. На первое декабря работодатели Мурманской области задолжали 308 миллионов рублей. 77 процентов долга - на организациях-банкротах или тех, которые в предбанкротном состоянии. 20 процентов - за предприятиями оборонного комплекса или имеющими отношение к "Спецстрою России". В их числе - компания "Аэродромы мосты дороги". Непогашенный долг - 9 миллионов рублей.
Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Какие меры могут быть приняты или уже приняты для того, чтобы максимально использовать все возможности для того, чтобы люди либо вошли в новый год без долгов по заработной плате - у кого это будет возможно, по крайней мере, смогли хоть как-то сократить задолженность".
Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Мурманской области Ксения Зинатуллина: "За истекший период 2016 года удалось добиться выплаты задержанной зарплаты более чем 100 миллионов рублей работникам 21 организации".
На учете в службе занятости сегодня - около 7 тысяч безработных - на 12 процентов меньше, чем в прошлом году. А вот вакансий - больше - на 23 процента. 529 работников подлежат увольнению. 193 из них встанут на учет в службу занятости. Остальных трудоустроят.
Председатель комитета по труду и занятости населения Мурманской области Константин Бережный: "Уже прошла реорганизация в АО "Апатит", но прошла она в форме - люди были переведены в другие подрядные организации, практически никто не пострадал, буквально единицы были уволены. Сбербанк у нас также находится в мониторинге. И небольшие предприятия - совершенно небольшие сокращения, о них даже можно не упоминать".
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