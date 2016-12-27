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27.12.2016 19:00

В Заполярье с 1 января подорожает поездка в общественном транспорте

Анастасия Ярославская.

С 1 января поездка в общественном транспорте обойдется для северян в 28 рублей. Такую планку установил региональный комитет по тарифному регулированию после всестороннего анализа с привлечением экспертов. Решение компромиссное. Меньше - невозможно, иначе перевозчики рискуют разориться. Для безубыточной деятельности транспортных предприятий должно быть не менее 30 рублей с человека - эту разницу компенсирует областной бюджет.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин: "Повышение необходимо и для обновления подвижного состава, для индексации зарплаты, для качественной, безопасной работы, потому что на транспортников возлагаются обязанности и по транспортной безопасности, и по развитию инфраструктуры, и по содержанию. Поэтому увеличение стоимости проезда - оно обоснованно, и в нашем понимании сделано на минимально возможном уровне".
Тариф установлен до конца 2017 года. Рост на 12% - средний по Северо-Западу. В некоторых регионах стоимость проезда подорожала сразу на 10 рублей. Прогнозов на будущее в профильном комитете пока не дают - как будет дальше - посмотрят по ситуации.
Председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Владимир Губинский: "С 6 по 11 год тариф вообще не пересматривался и долгое время составлял порядка 12 рублей. Хорошо ли это, плохо, по мнению комитета - плохо. Мы столкнулись с ситуацией, что у перевозчиков, действительно, накопились проблемы как с обновлением автопарка, как с покрытием текущих затрат. Но еще раз повторюсь - дай Бог, чтоб наш текущий экономически обоснованный тариф, который мы определили и текущий, который мы установили с 1 января для наших потребителей на уровне 28 рублей - он позволял, ну хотя бы, поддерживать работу".
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