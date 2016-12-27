В Мурманске состоялся очередной рейд по надзору за работой управляющих компаний

Яков Осетров.

В Мурманске вновь проверили работу управляющих компаний. На этот раз - в Ленинском округе, на улице Осипенко. Все тротуары и все крылечки - здесь оказались почищены, на кровле нет опасных сосулек, на прилегающей территории идёт механизированная уборка снега. Тонны снежной каши трамбуют в КАМАЗ и увозят прочь. Члены комиссии увиденным остались довольны, хотя и отметили, что так происходит не везде. Во многих местах - очень скользко, у подъездов продолжается противостояние с владельцами частного автотранспорта, который мешает качественной уборке.

Начальник отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройства Ленинского округа г. Мурманска Нина Мачина: "Возбуждаются административные производства и виновные лица управляющих компаний привлекаются к административной ответственности. За последний месяц, за декабрь, по результатам проверок, а мы проводили их ежедневно - более 100 протоколов составлено в отношении виновных лиц".







