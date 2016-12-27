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27.12.2016 18:45

Елка высотой с портальный кран. Уникальная световая инсталляция в Мурманском порту

Елена Сивонен. Алексей Котович.

В канун Нового года принято дарить подарки. В этом году Мурманский морской торговый порт вопреки привычному сценарию весь бюджет, отведенный на традиционные корпоративные сувениры, передал в благотворительный фонд.
Пятьсот тысяч рублей - такую сумму от Мурманского торгового порта получил благотворительный фонд "Подари жизнь", созданный для помощи детям с тяжёлыми заболеваниями. Учредители - актрисы Дина Корзун и Чулпан Хаматова.
Генеральный директор ПАО "Мурманский морской торговый порт" Александр Масько: "Мы уверены, что те средства, которые мы туда отправили - они пойдут на, возможно, спасение жизней конкретных людей, конкретных детей".
Впрочем без подарка портовики не остались - в сжатые сроки коллективы грузового района №2 и комплекса механизации смонтировали на одном из портальных кранов иллюминацию в виде новогодней елки. Общая длина светящихся шнуров - более пятисот метров.
Технический директор ПАО "Мурманский морской торговый порт" Евгений Гуляев: "Елка имеет высоту порядка 52 метров. И, наверное, мы можем соревноваться за звание самой высокой елки, если уж не всего Кольского полуострова, то Мурманска - точно".
Кран с елкой хорошо видно из города - инициатива порта стала еще одним подарком предприятия жителям областного центра.
Генеральный директор ПАО "Мурманский морской торговый порт" Александр Масько: "Пользуясь случаем, хочу поздравить всех мурманчан с наступающим 2017 годом. Пожелать огромного благополучия, любви и счастья вашим семьям. Пусть ваши дома наполнены будут теплом, комфортом. Успехов и удачи в следующем году. Пусть 2017 год принесет только самые позитивные, самые радостные впечатления. Больше улыбок радости и счастья. С наступающим Новым годом!".
Отдельные пожелания здоровья - детям, проходящим лечение в Центре детской гематолигии им. Рогачева — основатели фонда "Подари жизнь" — искренне благодарны порту за поддержку. "Благодаря вашему решению, маленькие пациенты забудут, что такое боль и страдание" — говорится в письме, поступившем на предприятие.


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