Спуститься с горы по стальному тросу на скорости 70 километров в час. На горнолыжном склоне в Кировске появился новый аттракцион

Илья Комлев.

Норвежские инвесторы и петербургские строители. На горнолыжном склоне в Кировске появился новый аттракцион. Любителям острых ощущений предлагают спуститься с горы по стальному тросу на скорости 70 километров в час.

30-40 метров над землей — высота 10-12 этажного дома. Шаг в пропасть. Несколько секунд полета с надеждой на крепость страховки. Обжигающий морозный ветер в лицо. Стремительное приближение нижней башни. И неожиданная встреча с тормозящим устройством. Ничего сложного, уверяют тренеры. Инструктаж занимает считанные минуты.

Инструктор Глеб Щеглов: "Чтобы он не пугался, что к нему подъезжает какая-то катушка, и что будет хлопок сильный. Что его это остановит. И малейшую технику безопасности - держаться одной или двумя руками. И наше золотое правило - нужно как минимум одним карабином быть пристегнутым на страховку".

Первыми новинку опробовали инструкторы. Конкурс на эту должность был 3,5 человека на место. "Свистящая линия", так с английского можно перевести название аттракциона. Развлечение для России не новое. Но если в среднем зип-лайны у нас позволяют спускаться на скорости 20-40 километров в час, то кировский будет в 2-3 раза быстрее.

Менеджер Кирилл Шаров: "Обычно зип-лайны строятся с провисом, то есть в конце уже автоматически человек начинает притормаживать. Здесь он как струна натянут. И скорость не гасится до момента соприкосновения с тормозящим устройством".

Спуститься с нижней площадки на землю можно по веревочной лестнице. Или, если адреналина показалось мало, при помощи квик-джамп - устройства свободного падения. К слову, у соседей - норвежцев, финнов - зип-лайны тоже есть. Но расположены они южнее. И, как правило, работают только летом.

Новый кировский аттракцион будет первым таким скоростным спуском в России и самым северным в Европе. И, если проект окажется удачным, уже сегодня его авторы уж сегодня задумываются над тем, чтобы сделать целый каскад из зип-лайнов поднявшись выше по горе.





