Губернатор Марина Ковтун приняла участие в заседании Госсовета, посвящённом экологическому развитию России в интересах будущих поколений

Алексей Елкин.

Сегодня в Москве губернатор Мурманской области Марина Ковтун приняла участие в заседании Государственного Совета по экологическому развитию России в интересах будущих поколений. Его провел президент. Официально - дан старт Году экологи. На Кольском севере будет реализовано более 100 проектов. В частности, запланировано, что в 2017 году откроется мусоросортировочный комплекс, и полигон твердых коммунальных отходов для нужд северной части региона. Начнется очистка Кольского залива от несанкционированных свалок судов. Продолжится создание инфраструктуры для развития экологического туризма на территориях заказника "Сейдъявврь" и природного парка "Полуострова Рыбачий и Средний".





