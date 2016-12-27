Чья "Новогодняя фантазия" оказалась лучше? В Мурманске подвели итоги народного конкурса

Наталия Бурдина.

Еще ярче и наряднее выглядит Мурманск этой зимой. В год столетия иллюминации в городе еще больше. 18 километров гирлянд, 200 светящихся консолей, тысячи новогодних шаров. Свою лепту в украшение Мурманска снова внесли предприятия и организации. Магазины, рестораны, кафе, аптеки, банки, отделы в торговых комплексах и даже заправочная станция приняли участие в муниципальном конкурсе "Новогодняя фантазия". 21 претендент на победу. Церемония награждения прошла сегодня.

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Очень приятно, что многие предприниматели откликнулись на этот конкурс. И, действительно, городские власти уделяют много внимания яркому красочному убранству города. И уникальные световые фигуры можно встретить не только в центре, но и в различных уголках заполярной столицы. И это помогает мурманчанам пережить долгую зиму нашу и полярную ночь".

В конкурсе было две номинации - лучшее внешнее и внутреннее оформление. Жюри оценивало оригинальность композиций, дизайн и стилистику в целом. Баллы начислялись и за обустройство прилегающей территории. В этом году "Новогодняя фантазия" отметила первый юбилей — конкурсу исполнилось пять лет. Проект будет продолжен и в 2017-м.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "И, конечно, без помощи горожан, вот таких вот неравнодушных людей, конечно, город не может стать таким, какой он есть у нас сегодня. И за это всем большое спасибо - участникам конкурса. Проигравших, конечно, у нас нет, потому что те, кто не заняли сегодня призовые места, они понимают, что у них есть возможность в следующем году осуществить все свои мечты".









