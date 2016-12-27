VI созыв регионального парламента завершает свою работу в 2016 году

Владимир Волков.

Новый шестой созыв Мурманской областной Думы завершает свою работу в этом году. С сентября депутаты провели 5 заседаний. Рассмотрено 140 вопросов. Итоги первых месяцев подвёл спикер парламента Сергей Дубовой. Пенсии и субсидии, медицина, жилищные проблемы, а также вопросы местного самоуправления - легли в основу работы регионального законодательного собрания. Кроме того, парламентарии работают по четкому графику.

Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "Госдума сейчас новая пришла, они приняли решение о том, что у них крайняя неделя каждого месяца — это четвертая неделя. Мы будем говорить так, что они работают на территориях. То, что у нас принято в регламенте — по декадам расписано. I декада с 1 по 10-е - депутаты работают в регионах, далее II декада — это работа комитетов, и III декада - это у нас проведение заседания Думы".

С каждым годом облдума становится более открытой для граждан. Обсуждается законопроект о народной инициативе, когда каждый северянин сможет принять участие в разработке законов. Но главным достижением, по мнению спикера, стало оперативное принятие регионального бюджета на 2017 и плановый 2-летний период. Он будет бездефицитным. Более 70 процентов расходов направлены на социальные нужды. Не останутся без внимания мнения всех законодателей.

Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "Таблица — 18 поправок и приняли договоренность, и прописали с правительством, то, что эти все поправки в третьем чтении, что они будут учтены при корректуре бюджета в 2017 году".







