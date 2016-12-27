В Мурманской области, как и по всей стране, 27 декабря отмечают День спасателя Российской Федерации

Артем Дашевский.

Сегодня в России отмечается День спасателя. Праздник учрежден в 1995 году по Указу президента России. И сегодня же представители заполярного спасательного ведомства отдали дань памяти пожарным военного Мурманска, погибшим на фронте при исполнении своих служебных обязанностей. К монументу легли алые гвоздики. В честь торжества лучшим вручили ведомственные и государственные награды. Для гостей - выставка профессиональной техники. Поздравления от командования.

Начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области Владимир Гусев: "Я думаю, это заслуженно, что наши офицеры и прапорщики получили заслуженные награды, получили благодарности от командования. Я искренне всех поздравляю с сегодняшним праздником! За хорошую честную благородную открытую самоотверженную работу по спасению людей".

По стечению обстоятельств, таков служебный график, тем, кто сегодня на посту, придется нести вахту и в новогоднюю ночь. На них особенная ответственность. Ведь главное - не допустить беды. Тех, кто будет охранять спокойствие северян в главную ночь зимы - лично поздравит руководство структурных подразделений. В Заполярье это нерушимая традиция. Но, а ветераны ведомства сегодня вспоминают свои трудовые подвиги и дают напутствия молодой смене.

Председатель Совета ветеранов ГУ МЧС России по Мурманской области Владимир Гуляев: "Любая профессия - она своеобразная, поэтому человек соответственно в ней адаптируется. Спасатели и пожарные - это профессия особая, в том плане, что в первый раз, когда человек сходит в бой, устранит ЧС и после этого ему становится ясно, может ли он быть в дальнейшем представителем этой профессии".









