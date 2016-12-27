Пограничники задержали троих граждан Королевства Марокко, планировавших незаконно пересечь Государственную границу РФ

24 декабря 2016 года в районе г. Кандалакша Мурманской области сотрудниками Службы в с. Алакуртти Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия выявлены трое граждан Королевства Марокко.

В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что марокканцы прибыли в г.Москву авиасообщением по однократным российским туристическим визам. В приграничный район приехали на частном такси. При себе иностранцы имели личные вещи, планшет, мобильные телефоны, продукты питания. Дальнейшей целью граждан Марокко являлось незаконное пересечение российско-финляндского участка границы.

24 декабря 2016 года Кандалакшский районный суд вынес решение о привлечении указанных граждан Королевства Марокко к административной ответственности по ч.2 ст.18.8 КоАП РФ, с назначением наказания в виде штрафа в размере 2000 рублей каждому, с принудительным выдворением за пределы РФ.

В настоящее время нарушители ожидают исполнения решения суда о выдворении с территории РФ в Центре временного содержания иностранных граждан ОМВД России по Кольскому району Мурманской области.



Пограничное управление ФСБ России по Республике Карелия