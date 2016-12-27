В рамках празднования Дня спасателя сотрудники территориального органа МЧС России и подчиненных подразделений приняли участие в памятном митинге и церемонии возложения цветов к монументу «Пожарным военного Мурмана»

На воинском кладбище в Северной промзоне города-героя Мурманск представители спасательного ведомства отдали дань памяти защитникам Советского Заполярья и всей нашей страны. Как отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области (по Государственной противопожарной службе) полковник внутренней службы Артур Хачатрян, бойцы с огненной стихией всегда стойко стояли на защите жизни и здоровья северян.

- Это место для всех нас памятное и святое, – говорит Артур Аршалуйсович. – Здесь захоронены шестеро наших товарищей, которые погибли весной 1943 года, когда прямым попаданием бомбы было разрушено здание военной городской команды №2. Их имена давно выгравированы в каменных плитах и наших сердцах, но и с сейчас пожарные и спасатели продолжают славные традиции фронтового поколения.

- Пока о человеке помнят – он живой, - добавил ветеран пожарной охраны Александр Монахов. – Вот так, встречаясь на этом месте, мы опять вспоминаем своих коллег. Вспоминаем тех, кто отдал свои жизни во имя жизни других, но такая у нас работа - в мирные дни стоять на переднем краю по защите наших граждан, первыми идти в этот вечный бой по спасанию, предотвращению и ликвидации ЧС. Всем хочется пожелать в этот день крепкого здоровья, сплоченности и сильного духа, чтобы выполнять поставленные перед нами задачи во имя спасения других людей.

Главное управление МЧС России по Мурманской области