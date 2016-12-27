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27.12.2016 18:00

В Мурманске состоится фестиваль «Праздник дружбы»

29 января 2017 года во Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова состоится областной фестиваль национальных культур «Праздник дружбы». Мероприятие направлено на сохранение, развитие и популяризацию традиций народов, проживающих на территории Мурманской области, укрепление межнациональных отношений, утверждение толерантности и взаимного уважения между народами, приобщение подрастающего поколения к культурным ценностям народов России через знакомство с национальными традициями. В «Празднике дружбы» примут участие фольклорные коллективы, объединения и группы этнокультурных направлений, коллективы национально-культурных объединений, занимающиеся сохранением и воспроизводством традиционной народной культуры, а так же представители национальных диаспор, проживающие в Мурманской области. Фестиваль включает в себя две части: выставка, где можно увидеть разнообразные предметы национального быта и изделия декоративно-прикладного творчества разных культур, и творческие выступления, отражающие уникальный национальный колорит. Начало мероприятия в 14 часов. Место проведения: г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Дополнительную информацию можно получить по телефонам (8152) 45 91 36, +7 (902) 139 37 18. Контактное лицо – Анисимова Яна Александровна Организатор мероприятия - ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М.Кирова».


Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области
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