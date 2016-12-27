В Кандалакше полицейские раскрыли интернет-мошенничество

В МО МВД России «Кандалакшский» обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве. Потерпевшая рассказала, что ее ввела в заблуждение ее бывшая подруга, обманным путем завладев принадлежащими ей денежными средствами.

Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что заявительница 1980 года рождения общалась посредством переписки в популярной социальной сети со своей подругой 1978 года рождения, которая недавно переехала из Кандалакши в поселок Мурмаши.

В конце августа текущего года злоумышленница предложила потерпевшей познакомить ее с одиноким мурманчанином. Мошенница отправила своей подруге адрес его аккаунта, и между потерпевшей и данным мужчиной завязалась переписка, в ходе которой он рассказал жительнице Кандалакше, что у него болен ребенок и на его лечение необходимы денежные средства. Потерпевшая согласилась помочь виртуальному знакомому и перевела на указанный им банковский счет 31 тысячу рублей.

Виртуальное общение между ними продолжалось до ноября, пока жительница Кандалакши случайно не узнала, что мужчины, с которым она вступила в переписку, на самом деле не существует. Фейковую страницу с поддельными фотографиями и персональной информацией создала ее бывшая подруга, и она же от имени несуществующего мужчины вела переписку с кандалакшанкой.

Чтобы установить лицо, подозреваемое в совершении мошенничества, сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Кандалакшский» совместно с коллегами из отдела «К» областного управления МВД России провели проверку, в ходе которой были получены необходимые доказательства причастности подозреваемой к совершению противоправного деяния.

По факту в отношении безработной жительницы Мурмашей 1978 года рождения следственным отделом МО МВД России «Кандалакшский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Кандалакшский»)