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27.12.2016 17:00

В Мурманске состоялось «Посвящение в кадеты» ребят из пятых классов 44-й школы

В течение нескольких лет в 44-й школе г. Мурманска существует традиция проводить в декабре торжественный праздник «Посвящение в кадеты». Пятиклассники, которые выбрали дальнейшее обучение в кадетских классах правоохранительной направленности, после прохождения испытательного срока получают право называться кадетами и носить специальную кадетскую форму. Для вручения им кадетских погон руководство школы приглашает гостей и представителей правоохранительных органов областного центра.

В этом году в празднике приняли участие врио начальника УМВД России по г. Мурманску Дмитрий Воронин и заместитель начальника отдела кадров городского управления МВД Светлана Семенова. Также на празднике присутствовали председатель Мурманской региональной общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Николай Дмитриенко, представитель военного комиссариата контр-адмирал Павел Хоменко, полковник запаса, участник боевых действий в Афганистане, писатель Юрий Гутян, представители общественной организации «Дети блокадного Ленинграда», ветераны и вдовы участников Великой Отечественной войны, а также родители учеников и другие почетные гости.

Ребята из кадетских классов правоохранительной направленности 44-й школы подготовили для гостей творческие номера – песни, танцы, в том числе неповторимый кадетский вальс. Ведущими праздника стали девятиклассники, которые стали первыми кадетами в школе. В течение пяти лет ребята были лучшими из лучших, активно принимали участие в различных мероприятиях, в том числе в Вахте памяти, в праздновании Дня Победы и других патриотических акциях города-героя Мурманска. На празднике они стали безусловным примером для своих младших товарищей, показывая, как нужно относиться к почетному званию «кадет».

В адрес сотрудников полиции от кадетов на празднике прозвучали слова уважения и признательности за нелегкий труд. Врио начальника УМВД России по г. Мурманску Дмитрий Воронин, поздравляя пятиклассников с получением первых погон, пожелал им успехов во всем и пригласил после окончания школы на работу в органы внутренних дел.

Многие из ребят планируют связать свою судьбу с полицией, поэтому сотрудничество управления МВД России по Мурманской области с кадетскими классами правоохранительной направленности 44-й школы г. Мурманска будет продолжаться и в наступающем году. Ребята будут участвовать в различных мероприятиях и акциях областного управления полиции, посещать подразделения органов внутренних дел, познавать профессию полицейского на практике.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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