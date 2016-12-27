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27.12.2016 15:04

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин провел заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции

Сегодня первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин провел заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Мурманской области.

Открывая заседание, первый заместитель губернатора напомнил о том, что 5 декабря текущего года председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утвердившее Стратегию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в России на период до 2020 года и плановый период до 2025 года.

«Реализация Стратегии позволит сократить объем незаконного оборота промышленной продукции на территории России в целом и по отдельным отраслям, повысить эффективность контрольно-надзорной деятельности и создать единую систему мониторинга ситуации в данной сфере, а также более системно скоординировать усилия всех контролирующих органов в этом направлении. При принятии нашей комиссией соответствующих решений в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции мы будем также руководствоваться положениями Стратегии с учетом разрабатываемого плана первоочередных мероприятий», – отметил Алексей Тюкавин.
Основной темой заседания стало подведение итогов работы комиссии в 2016 году, также заслушаны доклады об исполнении предыдущих решений комиссии. По результатам заседания принят план работы на следующий год.

В заседании комиссии приняли участие: председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, представители УФСБ, УФНС, УМВД, ряда территориальных управлений федеральных органов власти, прокуратуры области, Мурманской таможни, министерства экономического развития, министерства социального развития, министерства образования и науки, министерства здравоохранения Мурманской области.


/ Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области /
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