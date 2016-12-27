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27.12.2016 16:00

Исковые требования прокурора района в защиту прав собственников жилых помещений многоквартирных домов г. Заполярный удовлетворены в полном объеме

Печенгским районным судом удовлетворено исковое заявление прокурора района о признании незаконными действий МУП г. Заполярный по изменению порядка оплаты коммунальных услуг и об обязании МУП выставлять единый платежный документ на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги.

Не согласившись с принятым решением, руководством МУП в Мурманский областной суд направлена апелляционная жалоба на решение Печенгского районного суда с просьбой отменить данное решение, как незаконное, принятое в нарушение норм материального и процессуального права.
Определением апелляционной инстанции Мурманского областного суда решение Печенгского районного суда по иску прокурора оставлено в силе, а апелляционная жалоба МУП муниципального образования г. Заполярный без удовлетворения.

Прокуратура Мурманской области
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